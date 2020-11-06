微盟集團斥5.1億人幣購海鼎信息股權 涉足地產及零售領域

海鼎信息主要從事為零售企業提供信息化、數碼化升級的解決方案，目前主要為便利店、專賣店、商超、百貨、購物中心等多業態商企提供連鎖零售、商業地產、倉儲物流三大行業信息化解決方案，以及與支付、智能硬件相關的創新業務。

公司指出，本次交易後，集團將進入到商業地產、連鎖超市、連鎖便利店等零售領域，完成對這些領域客戶和渠道的覆蓋，並有機會進一步拓展與該類客戶有合作關係的連鎖品牌商。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020