微盟集團斥5.1億人幣購海鼎信息股權 涉足地產及零售領域
2020年11月06日 12:01
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微盟集團(02013)公布，其間接全資附屬微盟發展與賣方(丁玉章及丙晟科技)及上海海鼎信息訂立協議，以代價合共約5.1億元人民幣現金，收購及認購海鼎信息共51%股權。
海鼎信息主要從事為零售企業提供信息化、數碼化升級的解決方案，目前主要為便利店、專賣店、商超、百貨、購物中心等多業態商企提供連鎖零售、商業地產、倉儲物流三大行業信息化解決方案，以及與支付、智能硬件相關的創新業務。
公司指出，本次交易後，集團將進入到商業地產、連鎖超市、連鎖便利店等零售領域，完成對這些領域客戶和渠道的覆蓋，並有機會進一步拓展與該類客戶有合作關係的連鎖品牌商。
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