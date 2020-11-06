海昌海洋公園三亞旅遊配套項目引入長安信託

目標公司為海昌嘉德的全資附屬，主要在中國從事旅遊業務、物業管理、酒店管理、房地產開發經營及企業管理等業務。而海昌嘉德此前以代價13.33億元人民幣(約14.96億港元)，通過公開掛牌程序成功投得三亞市海棠灣林旺片區G-01-02地塊的土地使用權。

公司指出，為配合增資協議，公司間接全資附屬海昌旅遊、長安信託及目標公司於同日訂立一份合作協議。自長安信託第一筆增資滿12個月之日起，海昌旅遊或其指定方有權按根據該合作協議的條款及條件計算得出的價格，回購部分或全部長安信託持有的目標公司股權。

集團計劃在海南省三亞市開發建設旅遊配套項目，該地塊將用於開發集團三亞海昌夢幻海洋不夜城項目之配套主題酒店及休閒度假物業，作為集團三亞項目之配套硬件設施。長安信託的注資及後續投入將用於目標公司的債務償還及該地塊的後續開發。

公司認為，訂立增資協議及連帶的合作協議可為集團進行旅遊配套項目的開發建設提供充足的資金保障。此外，集團具備回購目標公司權益的權利，未來可結合集團實際情況就該地塊的開發作出靈活決策。

公司相信，建設主題酒店及休閒度假物業將有助於優化補強三亞項目產品業態，即使未來集團不行使回購權利由第三方持有目標公司，集團亦有進一步機會為該地塊的開發建設提供規劃設計和建設管理等諮詢顧問服務，以及對酒店提供運營管理等輕資產服務，而建於該地塊上的酒店及度假物業對三亞項目形成有效聯動，推動三亞項目提質升級，並進一步強化三亞項目的吸引力和營收能力。

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