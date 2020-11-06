【專家樓評】陳永傑：磚頭有價！英國美國及港樓表現硬淨

經歷2020年的新冠肺炎衝擊，許多投資市場都大幅下挫，但美國、英國及本港的住宅價格，表現強勢。在超低息環境之下，「磚頭」仍然有價。

新冠肺炎今年爆發以來，各地投資市場一片慘淡，特別是金融市場波動甚大，至今出現跌幅的股市為數不少。樓市方面則表現出色，較金融市場為佳。

英國脫歐問題尚未能完全解決，同時受到疫情的影響，經濟更陷入技術上衰退。但英國樓價我行我素，今年9月底英國樓價比較去年底上升5.7%，走勢相當硬朗。

另美國疫情未見停止，樓市亦表現強橫。美國20大城市樓價指數繼續有進帳，在混亂疫情之中仍比去年底有2%升幅。至於香港樓市與歷史頂峰有一些距離，以中原城市領先指數計算，與去年底相比錄溫和上升0.6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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