【宅經濟】日清9個月多賺近25%　香港業務收入增一成

期內，收入為26.85億港元，按年增加14.4%。香港業務收入增長11.6%，主要歸因於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求激增。由於杯麵及香港製造的袋裝即食麵銷量增長，中國業務收入增加16.3%。

毛利按年上升16.3%至8.95億元，毛利率上升0.6個百分點至33.4%，主要歸因於水電煤等費用減少、主要原材料價格同比保持穩定及香港產品組合的變化，但被成品採購量增加所抵銷。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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