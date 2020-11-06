【旅業蕭條】漢莎航空第3季盈轉虧　蝕逾180億元

新冠疫情重創全球航空業，德國漢莎航空(Lufthansa)公布，截至9月底止第3季，總收入26.6億歐元(下同)，相對去年同期收入101.08億元下跌74%，淨虧損19.67億元(約180.2億港元)，相對去年同期盈11.54億元，每股虧損3.8元。平均每月現金流失2億元。

漢莎航空預料，隨着步入冬季，旅客人數會更少，意味着平均每月將流失更多現金，料高達3.5億歐元。行政總裁Carsten Spohr表示，該集團正推進重組計劃來擴張他們的相對競爭優勢。

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