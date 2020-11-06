【大師睇市】港股下周或有震盪　宜適量減磅！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股經過過去數日急升後，周五(6日)出現回吐，相信只屬正常回調，因為恒指26,000至26,200點為短期技術阻力位。他又指，大市暫時維持區間上落，但指數升至現水平，若然周末期間美國總統大選出現負面消息，港股下周或有震盪，建議投資者可適量減磅鎖定利潤。

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