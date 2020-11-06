【Apple有難？】庫克涉瞞中國iPhone需求下降　有股東興訟

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)面臨股東的集體訴訟，主要指控行政總裁庫克隱瞞中國對iPhone需求下降的消息，從而導致投資者損失數十億美元。

據報，美國地區法官批准由英國養老基金牽頭的集體訴訟，事緣於2018年11月1日庫克向分析員表示，Apple在新興市場正面臨銷售壓力，但中國並不包括在內。不過，在2019年1月2日，Apple意外將季度收入預測下調，庫克將此歸咎於中美貿易緊張對中國經濟造成的壓力。當時事件導致Apple股價於第二日下跌10%，市值更蒸發740億美元。不過，其後Apple及庫克均表示，沒有證據表明他們意圖欺騙股東。

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