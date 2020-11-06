全球經貿戰：澳洲出口商憂中國出招封殺7大商品

外媒報道，澳洲出口商周五(6日)正高度戒備，皆因先前有消息傳出，中國將於今天下令停止進口澳洲7大類商品，包括煤炭、大麥、銅礦及精礦、糖、木材、葡萄酒及龍蝦。

報道引述澳洲聯邦銀行最新評論指，這7類澳洲產品，約佔澳洲2019至2020財年出口總額的7%或271.5億澳元。

早前有消息指，中國擬針對澳洲商品列出黑名單，主要是透過口頭告知內地貿易商，名單不包括鐵礦石或天然氣等材料在內。之後就傳來中國已禁止由幾家澳洲肉廠進口肉品，而澳洲龍蝦的運輸也遭遇清關延誤，另中國對澳洲大麥徵收逾80%關稅，且禁止進口昆士蘭的木材。此外，澳洲的葡萄酒也正面臨中國的反傾銷調查，在中國的發電廠及煉鋼廠更被告知停止使用澳洲的媒炭，中國棉廠同樣被告知停止購買澳洲棉花。

澳洲農業部長David Littleproud周五表示，澳洲正致力解決大宗商品的問題，將持續與中國合作，強調澳洲是個守規則的貿易夥伴，希望那些跟澳洲貿易的夥伴也能遵守這些規則。

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