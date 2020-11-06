【瑞通推介】恒指好淡爭持　資金一面倒續睇淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續聚焦美國總統大選點票結果，另聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾指該局尚未考慮縮減資產購買的力度。美股隔晚繼續大幅上漲。道指收報28,390點，升542點或1.9%，連升4日。

市場憧憬中美關係有望改善，利好股市氣氛，恒指周四(5日)以全日高位25,695點收市，升809點或3.2%，重上250天牛熊分界線。周五(6日)早段好淡爭持，於25,700點上落。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出近2.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.4億元，反映投資者趁大市急漲減持好倉，並反手做淡。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,300至24,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

大型科技股周四集體狂飆，美團收升5.0%於329.6元，盤中曾升至334.6元的歷史新高，14日RSI續處70以上的超買區。股份4連升，累漲逾14%。恒指季度檢討結果將於下周五(13日)公布，市場憧憬美團今次或可成功染藍。不過周四有逾2億元北水淨沽出美團，打破連日錄淨流入的趨勢。該股周五早段高開在332元以上，其後回試330元以下。輪證資金流方面，周四有逾2,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾730萬元淨流入。

內地推支持新能源汽車措施，加上投資者憧憬白宮可能易主後，有利內地製車輛進口美國，吉利汽車連日炒上，再周四漲8.7%，以全日最高位21.4元收市，創逾兩年高。吉汽以大成交4連升，期間暴漲逾34%。行業數據方面，中國汽車工業協會推算，10月汽車行業銷量預估按月下降0.8%，按年增長11.4%。吉汽周五早後破頂高見22.15元後倒跌逾2%，曾跌穿21元。周四有逾2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾770萬元淨流入。

京東集團連續兩日大成交破頂，周四高見361.8元，收市上揚9.3%，報361元。京東近日正式推出「進口超市」，並提出穩步推進3年採購4,000億元人民幣進口品牌商品的計劃，加上市場續炒作雙11行情理想，以及有傳京東健康擬下周進行在港上市聆訊，帶動京東連升4日，累升14.5%。京東周五早段先整固，回落逾1%，跌穿355元，惟其後倒升，創在港上市新高363.8元。近4,400萬元於周四淨流出其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流入。

若然中美關係緩和同樣利好手機設備股，瑞聲科技上日收升4.4%於44.6元，重上20天線。周五早段再升約2%，高位重上45.7元。周四有逾230萬元淨流出其好倉，淡倉亦有小量資金淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020