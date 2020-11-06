東涌二手續跌價　東堤灣畔兩房低市價10%沽

中原陳旭明表示，近日市場氣氛轉趨審慎，加上新盤主導大市，二手市場不乏減價或低價成交。東涌東堤灣畔2座最低層單位，實用面積536方呎，兩房間隔，8月開價630萬港元放盤，最終減至603萬元沽出，呎價11,250元，低市價約10%。

他續指，原業主於2011年7月以384萬元買入，持貨9年沽出單位，帳面獲利219萬元，單位期內升值約57%。

減價帶動下，本月東涌區繼續保持上月底的旺勢，首5日錄得12宗成交。東堤灣畔本月錄得5宗成交，暫時是區內最多成交的屋苑，並已超出上月全月的4宗成交，本月平均實用呎價12,400元。

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