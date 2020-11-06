【螞蟻撻Q】退款安排中港有別惹熱議

螞蟻集團宣布AH股暫緩上市，兩地處理退款的手法並不同。據A股相關公告，主要承銷商協商後，螞蟻集團決定暫緩這次A股上市作業，參與A股申購的投資者，其退款作業中除了申購金額全退外，在凍資期間損失的利息也將一並計入並退款。評論認為螞蟻提出A股退款解決方案，及時退回凍結申購資金並加算同期銀行存款利息，有利於保護中小投資者的合法權益。

不過，H股投資者的待遇不同。螞蟻集團表示只會退回申請股款(連同1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%港交所交易費)，並不會計算凍資期間的利息費用。

有券商表示，從繳款到股票上市之間的時間而言，A股的流程令投資者資金被佔用的時間更短；從資金規模而言，同等情況下A股投資者所需繳納的金額一般也低於H股投資者，可見A股的制度安排能更佳地保障在認購IPO過程中投資者的相關利益。

事實上，香港市場認購公開發行企業的繳股款作業方式與中國存在差異。香港投資者認購H股需要提前付款並凍結資金，螞蟻集團的H股申購凍結資金規模便達到1.3萬億港元；可申購螞蟻集團A股時，投資者是在抽中後才依實際抽中的金額繳款。

有評論認為，部分香港中資券商帶頭免受認購螞蟻的手續費及利息，是「最壞規矩」，不符合約精神，部分大型本地銀行亦未有跟隨做法。不過，香港券商行業競爭一向激烈，財雄勢大的中資券商股業務策略向來進取，在自由市場上亦難評是與非，但中小型券商給比下去卻是事實，市佔率向大型券商歸邊也是大勢所趨。

評論稱，站在投資者的角度，今次事件既由內地政策突變而起，監管機構在審批上市申請時理應注意到相關風險，如今突然煞停，既非因不可臆測的市場風險所致，向認購的投資者退費退息也是符合情理，只是香港消費者「維權」觀念較薄弱，各券商因應今次螞蟻撻Q的個別事件酌情處理亦無可厚非。

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