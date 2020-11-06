Uber第3季虧損擴大至6.25億美元

美國上市的網約車公司Uber公布第3季度業績，經調整後未計利息、稅項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)虧損6.25億元，虧損按年擴大約7%，遜於市場預期。Uber周四(5日)收市報41.96美元，升2.37%，盤後交易則跌1.93%。

該公司第3季收入為31.29億美元(下同)，按年下跌18%。當中，召車業務預訂量按年減少50%，而包括Uber Eats在內的運送業務收入增長逾1.2倍至14.5億美元。

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