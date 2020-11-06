新冠肺炎：疫情加劇欠刺激政策　穆迪憂美經濟復甦逆轉

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，由於新冠肺炎疫情蔓延加劇，加上缺乏額外的刺激措施，致使已出現復甦迹象的美國經濟前景可能逆轉。

Zandi認為，美國經濟原路折返的風險相當高。鑑於疫情日益嚴重，將開始造成一些損害。他稱，美國染病個案激增似乎正步向歐洲的後塵，而歐洲不得不重新採取社交距離措施，以遏制反彈的疫情，將會造成經濟損失。

此外，Zandi指出，缺乏政府經濟支持措施將使美國經濟前景惡化。而美國可能出現「分裂政府」，意味着大規模財政救助計劃不會發生，這意味着經濟增長放緩，需要更多時間去令經濟及就業回復。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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