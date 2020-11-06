渣打明年初起推混合工作模式　涉9個市場香港有份

渣打銀行周五(6日)宣布，有意實行結合虛擬及實體辦公室的混合工作模式，給予同事在工作形式和地點上的靈活性。

渣打集團人力資源部總監Tanuj Kapilashrami表示，過去一直思考如何迎接未來的工作模式，最近所發生的事情使該行加快步伐，同時明白各個市場的疫情發展有所不同，對工作模式的影響程度亦各有不同，為配合該行職員需要，將審視不同職位的工作模式。

該行於上月向參與第1階段計劃之9個市場的同事進行意見調查，收集他們對靈活工作安排的意向，最終可提供的靈活性，則取決於個別同事的工作性質和個人選擇。

該行指，在新冠肺炎疫情爆發前，已在多個市場推出靈活工作安排政策，除了提供選項及收集員工意見，亦同時檢視整間銀行的工種，以確定不同工種可容許的靈活性。調查顯示，有超過八成的工種均適合更多靈活安排。

該行指，由下年年初開始，9個市場(包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國及印度的環球商業服務中心)的同事將可以正式申請靈活工作模式安排，其餘階段則會在下年第四季及2022年中推出，第2和第3階段所涉及的市場將有待落實。

該行預計，大部分的員工會採用混合模式，即部分日子在辦公室工作、部分日子則在家工作；若干數目的員工則會長期在家或在渣打辦公室工作，參與第1階段計劃的市場佔該行總員工數目約54%，目標在下年年底前為至少70%員工及一半市場(即約60,000名員工、30個市場)提供靈活工作模式選項，並在2023年前將計劃覆蓋率提升至90%，即55個市場中約75,000名員工。

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