【虛擬貨幣】比特幣單月累漲逾四成　挑戰16000美元關…

美國總統大選膠着，虛擬貨幣在避險需求增加下做好，其中比特幣周五(6日)一度升穿15,900美元，創下2018年1月以來新高，近一個月累積幅度已逾四成。

外媒指出，美國選舉不確定性蔓延，再加上政府支出擴大和貨幣持續寬鬆的前景之下，市場預期，無論特朗普和拜登誰將贏得總統大位，比特幣需求都將回升。摩通先前也睇好比特幣前景，認為比特幣有機會突破20,000美元，並超越歷史新高。

Fairlead Strategies分析師Katie Stockton表示，之前預期比特幣將突破14,000美元阻力區，如今果然成真，下一個較大的阻力在19,500美元大關。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020