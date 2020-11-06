渣打CEO：若拜登當選　中美緊張局勢有望趨緩

外電引述渣打集團行政總裁(CEO)溫拓思(Bill Winters)表示，如果新一屆美國政府由拜登領導，則更有可能與中國接觸，以緩和過去4年來一直在加劇的一些緊張局勢。

他指出，如果拜登擔任總統，那麼美國與中國打交道的方式也將有更多的「一致性」。他不諱言，自己是個樂觀主義者，希望中美兩國將通過接觸，開始就雙方都認識到的基本情況採取行動，那就是合作，而非單純的競爭，將對這個世界和每個國家都更有益，但也不認為競爭會完全消失。

惟他同時警告，緊張局勢也可能還會繼續，而且中國也不認為拜登勝選會有太大區別。

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