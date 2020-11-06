【全球經貿戰】美國要求輝瑞提供有關中國業務資料

外媒引述周四(5日)美國的監管申報文件顯示，輝瑞公司收到美國證券與交易委員會(SEC)和司法部的非正式要求，以獲取有關其在中國業務的資料。

這家總部位於美國紐約的製藥商表示，SEC內部負責反海外腐敗法的部門於8月要求提供有關其在中國業務的訊訊。司法部內部的同一部門在6月提出要求，這已在先前的申報中披露。輝瑞正按照要求製作紀錄，但沒有進一步闡述。

《反海外腐敗法》是美國1977年頒布的反賄賂法律，禁止向外國官員付款以贏得業務。在2012年，輝瑞向美國當局支付約6,000萬美元，以解決在東歐、中國和中東的行動中發現的賄賂案件。

對於全球製藥公司而言，中國被認為是一個巨大的增長市場。但由於監管日趨嚴格，中美之間的緊張關係加劇，以及中國為提升自己的仿製藥生產商的能力，這些跨國藥企正面臨挑戰。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020