【全球避險】日圓兌美元升破104關　下一目標係…

日圓兌每美元匯價周四(5日)升破每美元兌104日圓關卡，這個關卡在過去四年間只突破過一次，就是今年3月新冠疫情爆發初期的極度恐慌之時。外電報道，凌厲的日圓漲勢，已經令投資者和日本貨幣政策決策者布陣對決，一方是創紀錄的日圓好倉部署，另一方是準備好抑制日圓升值的動力。

今年以來，日圓迄今已經升值5%。市場關注日圓兌每美元是否會可朝100關推進。惟策略師不認為真的會見這水平，事關日圓升得太急，會對急欲由疫情中復甦的日本出口經濟造成額外壓力，或迫使日本當局採取行動。

日本首相菅義偉最新就在國會強調，維持日圓穩定「極為重要」，日圓走強會傷害出口，且進一步阻礙日本央行刺激通膨與經濟的努力。

根據日本央行季度短觀調查，日本企業2020會計年度的營運計劃中，設定的日圓兌每美元匯率水平為107.11。

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