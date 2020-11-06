瑞銀：美年底前有望大規模救市　降低經濟短線風險

外國傳媒報道，美國大選目前看來拜登贏面大，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，美國年底前推出刺激計劃將超出投資者的預期，並有助大幅降低短期經濟風險。

瑞銀表示，民主黨和共和黨分別掌控白宮和參議院的情形有可能導致財政刺激方案的規模比預期在藍色浪潮情景下的小，估計美國政府今年底前推出刺激計劃將超出投資者的預期，並有助於大幅降低短期經濟風險。

總體而言，瑞銀認為中期仍看好股票的觀點，尤其大選投票日已經過去，而企業獲利將在新一輪刺激措施、新冠疫情結束、經濟持續復甦的推動下進一步改善。

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