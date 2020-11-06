新股專輯：傳恒大分拆物業管理業務上市申請下周闖關

報道指，恒大物業上市甚至最多集資30億美元(約234億港元)，具體視市況而定。

據初步招股文件，母企恒大持有上市前71.939%股權；上市前投資者合共持股28.061%，其中騰訊透過旗下意像架構持股1.433%；華泰國際及紅杉資本分別持有4.776%及4.12%股權；雲鋒基金持有1.79%等。

截至今年6月底止，該公司在手的物業管理項目達1,354個，總在管面積約2.54億平方米，簽約面積約5.13億平方米。值得留意，母企恒大所開發物業的在管面積佔比極大，今年上半年佔98.9%，2018年及2019年均逾98%。

今年上半年，盈利11.48億元人民幣(下同)，按年飆升1.81倍；收入按年上升31.68%至45.63億元，其中61.9%來自物業管理服務，非業主增值服務及社區增值一服務分別佔27%及11.1%；平均物業管理費為每月每平方米2.22元。

是次集資所得將用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才，以及用作營運資金。

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