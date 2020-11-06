【螞蟻撻Q】大和指滿足新規下 阿里或減持部分公司投資

該行評論，由阿里擔任大股東、且持股13%的美年健康，其核心業務在疫情後的發展令人失望，第3季收入按年跌1%，遜於同業錄得按年雙位數增幅。該行認為阿里去年入股成美年健康大股東後，所實現的協同效應弱過預期。

該行又指，中金公司及華泰證券同樣面臨遭阿里減持的風險，但相信A股受影響機會較大。考慮到阿里入股對不同公司的價值，即使阿里真的減持中金及華泰，相對美年健康，影響會較短暫。

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