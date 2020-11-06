新股專輯：融創服務下周一起招股 引騰訊高瓴等4基投
2020年11月06日 15:18
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中國房地產發展商分拆物業管理業務上市成風！融創中國(01918)分拆融創服務將於下周一至周四(9至12日)招股，每股招股價介乎10.55至12.65港元，一手1,000股，入場費12,777.47元，預計11月19日掛牌。
是次計劃發行6.9億股，集資最多87.3億元。另外，引入4名基礎投資者，合共認購3.7億美元(約28.86億港元)等值股份，騰訊(00700)認購1.5億美元；IDG資本認購1億美元；高瓴資本及雪湖資本各自認購6,000萬美元。
公司計劃集資所得將用於物業管理和社區營運的選擇性戰略投資與收購、升級智能管理服務系統、開發智能社區、提高物業管理成本效率，以及開發社區增值服務。
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