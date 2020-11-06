新股專輯：融創服務下周一起招股　引騰訊高瓴等4基投

公司計劃集資所得將用於物業管理和社區營運的選擇性戰略投資與收購、升級智能管理服務系統、開發智能社區、提高物業管理成本效率，以及開發社區增值服務。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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