金管局：螞蟻集團將續在香港金融舞台扮演重要角色

據外媒報道，香港金融管理局首席金融科技總監周文正表示，即使内地監管機構加強對媽蟻集團的監管，但該「金融科技巨頭」將繼續在香港金融舞台上扮演重要角色。

螞蟻集團原本定於周四(5日)在香港及上海兩地同步上市，惟中國監管機構於周二(3日)突然叫停了規模達350億美元的首次公開募股(IPO)，此舉措在香港金融中心引發衝擊波，據調查指，香港約有約1/5的人口申購該集團股票。

周文正指，沒有理由質疑螞蟻集團的存在，該集團在港擁有經營虛擬銀行的許可證，以及儲值支付工具(SVF)許可證。

他於周四接受外媒訪問時表示，該集團是一位參與者，而城裡還有許多參與者，因此他們正在相互競爭，從而提供更好的服務。他續指，單一事件不會衝擊該市在金融科技方面的努力，亦不會打擊投資者的積極性。

他表示，投資者認為亞洲，尤其是香港，是將看到大量金融科技發展的主要地方之一，今年本港推出了幾間虚擬銀行，其中一間由螞蟻集團運營，目前幾間虚擬銀行的發展還不錯，擁有「非常好的商業模式」，並且可以通過使用另類數據來幫助把更多資金引向中小型企業。

至於發放更多牌照，他則表示，金管局將需要一些時間觀察現有的參與者，將歡迎中央在該市推出其新數碼貨幣，並「隨時準備配合」。

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