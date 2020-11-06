【高盛推介】騰訊創新高後倒跌　資金留意Call輪

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(5日)跟隨大市大升逾6.2%。周五(6日)早段高見627港元，繼周四再創歷史新高後倒跌，低見606元，落後大市。有調查機構發表報告，指上月內地30個手遊發行商在全球收入達21億美元，當中騰訊排名第一。此外，內地App Store手遊收入榜中，騰訊旗下遊戲包攬首三位。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金轉向部署淡倉，分別錄得約2,580萬及1,700萬元資金流入認沽證及熊證。進而觀察港股通資金流向，則見周四北水繼續追捧騰訊，錄得約17億元資金淨買入。周五即市方面，則見有資金在騰訊下跌時留意其認購證。

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