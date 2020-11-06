【全球攬炒】百年老店Nikon相機業務惡化　海外大裁員兩成

外國傳媒報道，始創於1917年的日本相機大廠Nikon周四(5日)宣布，該公司主要業務相機的業績表現，因智能手機興起和疫情擴散而惡化，為應對營運問題，將在2022年3月前於日本以外地區，裁員超過2,000人，數量約佔海外員工20%。另外，Nikon的半導體設備等精密機械業務也陷入困境，預計該業務本財年(截至2021年3月)的虧損將達500億日圓(約37億港元)。

Nikon透露，該公司的主要相機業務正在惡化，公司需要將營運規模調整至與銷售規模相符合，預計公司將把海外員工人數，降至約2016財年(截至2017年3月)的六成水平。此外，該公司還將透過把在日本宮城縣的數碼相機機身製造，集中遷移至泰國，以及整合銷售公司來降低成本。公司預計一系列節流措施，將讓公司降低超過800億日圓(約59億港元)的成本。

Nikon今年4至9月虧損315億日圓(約23億港元)，相比去年同期為盈餘163億日圓(約12億港元)。雖然數碼相機的銷售正恢復，但其利潤被296億日圓(約22億港元)的生產設備減值和庫存估值降低而拖低。

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