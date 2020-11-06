二手樓價指數表現反覆　按周回升0.46%

中原城市領先指數CCL報177.66點，按周上升0.46%，CCL明顯受到豪宅樓價波動拖累，近4周持續一升一跌，於176點至177點之間反覆。豪宅樓價波幅擴大，指數於170點到175點之間反覆，同樣近4周持續一升一跌。

CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，相隔22周再度出現，分別累升1.33%及1.24%。CCL Mass報181.66點，結束連續9周於180點窄幅爭持，創10周新高。CCL(中小型單位)報178.84點，同樣結束9周於177點水平爭持的局面，兼創10周新高。樓價成功擺脫低位，兼且重拾升軌。展望樓價穩步緩升，偶有反覆。

九龍、新界東及新界西樓價指數齊升3周，相隔83周再現，上次出現是2019年3月。新界東CCL_Mass最新報193.07點，創15周新高，按周升0.56%，連升4周共2.48%。顯示大圍新盤推售，刺激新界東樓價向升。

而新界西CCL_Mass報166.50點，按周升1.41%，連升3周共1.92%。九龍CCL_Mass報175.72點，創7周新高，按周升0.22%，連升3周共1.83%。港島CCL_Mass報186.03點，按周回軟0.07%，連續4周走勢一升一跌。

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