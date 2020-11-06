全球經貿戰：中美緊張局勢加劇　 美國更需要日本

外國傳媒報道，日本首相菅義偉的外交政策顧問稱，無論誰贏得美國總統大選，美國和中國之間的摩擦意味華盛頓將比以前更需要日本。

前外交官Kunihiko Miyake周四(5日)在接受採訪時表示，隨着中國日益強大，美國大選結果仍塵埃未定，美國與日本的關係和東亞政策可能變得相對更加重要。Miyake補充，在新總統任期內，中美之間的摩擦不會消散，因為民主黨人和共和黨人都認為中國是美國的主要戰略競爭對手。

菅義偉必須在日本唯一的正式軍事盟友美國與最大的貿易伙伴中國之間謹慎行事。民主黨人拜登過去曾支持與北京接觸，但在競選活動期間採取了一種更為批判的口吻，並承諾邀請盟國共同努力抑制中國的崛起。與數十年來任何一位美國總統相比，共和黨人特朗普對中國的態度更加堅決，對商品加徵關稅並採取行動限制對關鍵技術的獲取。

奧巴馬政府期間擔任美國駐華大使的Max Baucus說，對於中國人民來說，重要的是看到美國捍衛其歷史價值觀，例如尊重人權和民主。他稱：「美國愈是在參議院或政府中與中國交戰，並試圖打壓中國，就愈能增強中國鷹派的力量。」

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020