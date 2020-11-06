【市後重點睇】油價跌近1%　道期偏軟

美匯指數處92.53，離岸人民幣(CNH)曾高見6.6003，最新回至6.6195水平；港匯報7.7529，美元兌日圓處103.42，歐元報1.1840，英鎊處1.3151。金價先跌後回升，報1,948美元。油價跌近1%，布油報40.58美元，紐油見38.43美元。道指期貨下跌13點。

●市後關注點

-21:30 美國10月非農業職位增長；美國10月失業率

-23:00 美國9月批發庫存終值

-【宅經濟】日清9個月多賺近25%，香港業務收入增一成。

●亞洲股市：日股收市升219點，創近29年新高。

●【Apple有難？】庫克涉瞞中國iPhone需求下降，有股東興訟。

●【旅業蕭條】漢莎航空第3季盈轉虧，蝕逾180億元。

●資深投行專家：美國經濟及企業利潤呈現極悲觀信號。

●全球經貿戰：澳洲出口商憂中國出招封殺7大商品。

●新冠肺炎：

-渣打明年初起推混合工作模式，涉9個市場香港有份。

-日本9月家庭支出降10.2%，實際工資七連跌。

-疫情加劇欠刺激政策，穆迪憂美經濟復甦逆轉。

●傳滙豐重組英國零售銀行業務，裁員百人。

●渣打CEO：若拜登當選，中美緊張局勢有望趨緩。

●史上最大批！美扣留逾10億美元比特幣，疑與黑市網站有關。

●Uber第3季虧損擴大至6.25億美元。

●中國經濟：

-首3季商業銀行實現凈利潤按年降8.3%。

-訂單增長 但企業拖數情況惡化。

-10月汽車銷量料按年增長逾11%。

-商務部指會有序放寬電訊業外資持股限制。

●調查：第三季內地5G手機出貨量4970萬部，華為居首。

●調查：10月騰訊遊戲奪內地App Store手遊收入首三位。

●【螞蟻撻Q】

-星展料螞蟻或重組商業模式，未來幾個月重回市場。

-大和指滿足新規下，阿里或減持部分公司投資。

●金管局：香港銀行體系流動性充裕，貨幣市場有序運作。

●金管局：螞蟻集團將續在香港金融舞台扮演重要角色。

●滙豐維持最優惠利率不變。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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