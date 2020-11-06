【產經直播】港股市底唔差？
2020年11月06日 16:16
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美國總統大選結果懸而未決，而聯儲局仍維持0.25厘利率不變，港股周五(6日)高開54點，曾升104點，不過之後反覆上落，收市微升17點，報25,712點。港股經過上日急升，今日稍微回吐，走勢仲可以繼續上？
阿里巴巴(09988)第二季盈利按年增長43.8%，不過9月零售市場移動月活躍用戶8.81億，遜過市場預期，拖累股價受壓，股份短期仍然波動？值唔值得趁跌吸納？其餘ATMXJ中，就僅小米(01810)逆市做好，上望空間仲有幾多？
受國策力谷嘅新能源車繼續有資金追捧，比亞迪股份(01211)曾升穿200元大關創新高，其後回吐，拖累其他車股；有回A概念的東風(00489)卻裂口高開，據報10月份東風汽車集團銷量35.16萬輛，按年增長8.8%，帶動股價急升。車股最近持續強勢，依家回調抖氣可趁機上車？
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