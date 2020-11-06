【產經直播】港股市底唔差？

美國總統大選結果懸而未決，而聯儲局仍維持0.25厘利率不變，港股周五(6日)高開54點，曾升104點，不過之後反覆上落，收市微升17點，報25,712點。港股經過上日急升，今日稍微回吐，走勢仲可以繼續上？

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