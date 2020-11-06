【零售浩劫】太古地產旗下3商場銷情全告下跌

截至2020年9月底止9個月，太古廣場購物商場租用率100%，零售銷售額在跌38.4%。太古城中心租用率100%，惟零售銷售額跌20.1%。東薈城名店倉租用率99%，零售銷售額跌20.8%。

寫字樓物業方面，香港整體租用率為96%，按年下跌3個百分點。太古廣場租用率為94%，租金加幅2%，其中太古廣場一座及二座最新租金每平方呎為115至130元，三座租金每平方呎為100元；太古坊、港島東中心及太古坊一座租用率分別為99%及100%，租金加幅分別為12%及11%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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