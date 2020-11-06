預期上半年錄得股東應佔虧損的主要原因為爆發新型冠狀病毒疫情導致多個地點的日式彈珠機遊戲館及餐廳於財政期間首季度暫時停業。儘管有關門店於其後恢復營業，集團的餐廳及娛樂業務表現受嚴重影響，因而令收益大幅下跌。

集團已實施多項成本控制措施，以盡量減輕疫情的影響，亦已密切監察市況並調整業務策略，以維持穩定銷售營業額。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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