【中環剝花生】環球升市派對恐無預警結束？
2020年11月06日 17:10
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美國總統選舉尚未有結果，牌面上民主黨候選人拜登領先，不過共和黨對手特朗普似乎不會輕易認輸，事態發展仍是未知之數，但環球股市近日仍大升特升，背後原因何在？這一場升市派對到底維持多久？
至於螞蟻集團中港兩地上市臨門「撻Q」， 不過科網股升勢不俗，市場是否已消化這隻黑天鵝？另外，事件長遠會否影響A股與國際市場接軌步伐？對香港國際金融地位及新股市場，會否造成打擊？
今集《中環剝花生》搵嚟艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，以及花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖同你分析。
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