【中環剝花生】環球升市派對恐無預警結束？

美國總統選舉尚未有結果，牌面上民主黨候選人拜登領先，不過共和黨對手特朗普似乎不會輕易認輸，事態發展仍是未知之數，但環球股市近日仍大升特升，背後原因何在？這一場升市派對到底維持多久？

至於螞蟻集團中港兩地上市臨門「撻Q」， 不過科網股升勢不俗，市場是否已消化這隻黑天鵝？另外，事件長遠會否影響A股與國際市場接軌步伐？對香港國際金融地位及新股市場，會否造成打擊？

今集《中環剝花生》搵嚟艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，以及花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖同你分析。

歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

5. on.cc東網YouTube頻道

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020