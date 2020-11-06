【全球攬炒】迪士尼旗下體育頻道ESPN擬裁員300人

迪士尼公司旗下體育電視頻道ESPN表示，為因應新冠肺炎，該公司將裁減約300名員工。據悉，ESPN在其約5,000名員工中，尚有200個沒有填補的職位空缺。

外媒報道稱，在進行遍及各部門的裁員之前，ESPN曾採取休無薪假，減薪等節約成本的措施。ESPN體育內容主席Jimmy Pitaro稱，在疫情爆發之前，公司已深入構思策略，以期在粉絲享受體育賽事遭到嚴重打亂的情況下，讓ESPN處在取得未來成功的最有利位置上。如今疫情對業務造成的嚴重衝擊，顯然加快了那些前瞻性的討論。

迪士尼9月曾表示，由於疫情衝擊到旅遊、主題公園與旗下其他業務，因此將裁員高達2.8萬人。

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