中國金融穩定報告：已守住不發生系統性金融風險底線

中國人民銀行發布今年中國金融穩定報告，指內地現正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，實現高質量發展還有一些短處弱項，受新冠肺炎疫情衝擊下，部分企業債務違約風險加大，可能傳導至金融體系，金融領域面臨的困難和風險增多。不過，經治理後，內地已守住不發生系統性金融風險的底線。

該報告認為，目前世界經濟仍處在國際金融危機後的深度調整期，長期矛盾及短期問題相互交織，加上境外疫情形勢依然嚴峻、部分國家保護主義及單邊主義盛行等不利因素影響，內地不得不在一個更不穩定、不確定的世界中謀求發展。

報告續指，人行會同相關部門堅決防範及化解重大金融風險上，取得重要成果。包括宏觀槓桿率過快上升勢頭得到遏制；高風險金融機構風險得到有序處置，其中對包商銀行、恆豐銀行、錦州銀行等分類施策，有序化解重大風險；企業債務違約風險得到妥善應對；初步建立系統重要性金融機構、金融控股公司、金融基礎設施等統籌監管框架等。

總體而言，經治理後內地金融體系重點領域的潛在增長風險，已得到有效控制，現存風險亦得到逐步化解，金融風險總體可控，守住不發生系統性金融風險的底線。未來將繼續有效防範化解重大金融風險，精準處置重點領域風險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，實現穩增長與防風險的長期均衡。

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