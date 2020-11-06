中國金融穩定報告：數碼人民幣未有時間表　續推進研發工作

中國人民銀行發布今年中國金融穩定報告，提及數碼人民幣研發進展。目前，數碼人民幣體系已基本完成頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作，先行在深圳、蘇州、雄安、成都，及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。

數碼人民幣定位於流通中現金(M0)，人行注重從宏觀經濟、貨幣政策、金融發展、金融穩定等方面評估數碼人民幣的可能影響，確保相關設計不會對現有貨幣金融體系和貨幣政策傳導產生大的衝擊。數碼人民幣體系尚未有正式推出的時間表，人行將繼續穩妥有序推進數碼人民幣體系研發工作，做好試點測試，加強相關政策和影響研究，不斷優化和完善研發設計。

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