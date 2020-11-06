麥樸思警告：拜登上任將不利美股　但利好其他市場

外國傳媒報道，投資老將、被視為「新興市場之父」的麥樸思認為，如果拜登當選美國總統，受到他上調企業和富人稅計劃的影響，將不利於美國股市，但利好其他市場。

他表示，拜登的增稅措施將會降低人們投資美國市場的積極性，這會「利好新興市場和其他全球股市，因為美國市場會回吐」。

當前，民主黨有望擊敗特朗普入主白宮，本周全球股市的漲勢也顯現了停滯的迹象。周五(6日)MSCI全球指數基本持平，之前4天連續上升。此輪漲勢令該指數接近8月份以來兩次遇阻的位置。

麥樸思表示，所謂的財富效應將在美國發揮作用，如果投資股票市場的人們預計財富會受到更高稅收的衝擊，他們就不會投資了。

他的觀點與其他一些投資者不盡相同，他們認為美國國會可能分屬兩黨，拜登無法輕易地上調稅收。本周，標指上漲了超過7%，勢將錄得4月份以來的最佳周度漲幅。納指漲幅更大，反映市場預期資本利得稅可能不會上調。

同時，特朗普也質疑了大選的可信度，他的團隊還提起了法律申訴。

麥樸思表示，結果出現爭議也會給美國股市前景增添不確定性。「拜登的計劃是向富人徵稅，也就是比如年收入超過200,000美元的人。而這些恰恰是股市中最活躍的人。」

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