不只是中國　螞蟻IPO擱置凸顯全球金融科技挑戰

外國傳媒報道，隨着金融科技新勢力入侵央行和受到嚴格監管的傳統銀行的領域，全球開始出現金融摩擦，中國叫停螞蟻集團首次公開募股(IPO)便是迄今為止最大的案例。

螞蟻集團破紀錄的IPO倒在了最後一刻不僅含有相關中國內部政治暗示，而且還反映了監管機構追趕創新步伐的全球性努力。從Facebook的Libra貨幣項目到德國Wirecard倒閉，種種警報帶來了這方面的緊迫性。

國際清算銀行(BIS)總經理Agustin Carstens本周點出了這一挑戰，他說工業革命用了一個世紀才帶來經濟的結構性變化，而科技進步卻在短短幾年內就做到了。

他在11月2日的香港金融科技周論壇上說：「從最初的小到無所謂，大型科技公司在短短幾年內就變成大到無法忽略，現在則已經到了大到不能倒的地步。」

中國是採用數碼支付和金融服務的先行者，如今這些已滲透到該世界第二大經濟體的日常生活裏。白領們都通過掃二維碼支付咖啡或午餐的費用，現在所有零售交易中有30%都是網上完成的，甚至在春節時發的紅包都在被數碼付款替代。

事實上，通過使用支付寶和微信支付等民營主導的技術，中國正在邁向無現金社會。馬雲的螞蟻集團利用龐大的數碼用戶群提供從貸款到支付的各種服務，該公司本周原本會通過一宗規模將是全球最大的IPO募集350億美元資金，並展示中國在金融創新方面的新興領導地位。

這種日益重要的地位為金融科技公司博得了讚譽。中國人民銀行行長易綱談到過它們給金融系統帶來的「效率」，國際清算銀行公布的研究顯示了它們在經濟低迷時期為小公司提供資金的能力。

不過，獨立支付提供商和數碼貨幣創建者帶來的挑戰和危險是監管控制不足，現在政府機構正在協調應對這問題，而且不僅僅在中國是如此。

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