經濟復甦勢頭增強！中國開始思考退出刺激措施

外國傳媒報道，隨着中國經濟復甦勢頭的增強，中國人民銀行已開始討論退出寬鬆的貨幣政策措施，與歐美形成鮮明反差，疫情的反覆迫使歐美國家政府考慮祭出更多的刺激。

中國人民銀行副行長劉國強周五(6日)表示，這段時間，國際上都在討論未來應對措施退出的問題。一致的意見是，退出是遲早的，也是必須的，但是退出的時機和方式需要進行認真評估，主要是根據經濟恢復的狀況進行評估。他還表示，國際經濟總體復甦，中國的總體狀況好於國際。

中國今年上半年的經濟損失已經全部恢復，首先由出口和工業產出帶動復甦，隨後隨着消費的反彈得以進一步增強。對於遭遇了大蕭條以來最嚴重經濟衰退後依然深陷泥潭的全球經濟而言，中國是僅有的亮點，目前歐美疫情的復發也令全球經濟形勢更加複雜。

劉國強說：「最近我們做了一些調研，從趨勢看我國經濟比較強勁，政策效果正在發揮作用，市場信心在恢復。」他還表示，政策調整不能倉促、不能弱化金融服務實體經濟這個效果，也不能出現「政策懸崖」。

他並未詳細說明撤出刺激措施的明確時間，同時強調政策措施將根據環境和市場需求的變化而進行調整，並表示對於需要長期支持的領域將會進一步加大政策支持力度。

中國人民銀行今年採取了慎重有度的寬鬆措施，降息、注入流動性、並給予企業還貸寬限期。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020