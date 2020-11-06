傳中國暫停進口多類商品日期已至 澳洲出口商心存警惕

外國傳媒報道，澳洲出口商周五(6日)高度警惕，因為中國貿易商停止購買至少7類澳洲大宗商品的日期到了。

消息人士本周稍早曾表示，中國政府已經告知大宗商品貿易商停止自澳洲進口包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、葡萄酒和龍蝦在內的產品。其中一人表示，政府要求從周五開始暫停進口。

Commonwealth Bank Economics周五在電子郵件中表示，中國貿易行動針對的這些行業，在2019至2020年度佔澳洲商品出口總規模的7%左右，約271.5億澳元(約1,536億港元)。

中國經口頭傳達給大宗商品貿易商的上述名單，未將鐵礦石或天然氣等包括在內，對這些材料限制進口或反而傷及中國自身經濟。

澳洲貿易部長伯明翰周五表示，有關貿易制裁的報導是「謠言」，警告人們「要謹慎行事，不要在這個時候妄下結論」。他向記者表示，中國已保證「沒有針對澳洲採取歧視性的一致行動」。

儘管如此，他還是呼籲北京進行「成熟、負責的對話」，並補充道中國拒絕進行部長級對話。

同時澳洲農業部門警告，最近貨物進入中國時出現延誤，導致發生商業損失，並鼓勵出口商要充分考慮潛在風險。

中國外交部發言人汪文斌周五在例行記者會上表示，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合法律法規和國際慣例，也是對國內產業和消費者負責，完全合理合法。他補充，截至目前，澳洲針對中國發起反傾銷、反補貼調查多達106宗，而中方只有4宗調查。

自澳洲2018年以國家安全為由禁止華為參與建設5G網絡以來，中澳關係便緊張起來，這次口頭傳達的要求說明兩國關係在急劇惡化。自從澳洲總理莫裡森政府在4月份呼籲對新冠病毒的源頭進行獨立調查以來，兩國關係便直線下降。

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