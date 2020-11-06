新股專輯：新東方暗盤炒高　榮昌生物曾潛水

新東方人人有份，於輝立交易場高開10.92%，一度升16.47%，收報1,380元，較招股價1,190港元升15.96%，每手10股帳賺1,900元。於耀才證券交易市場高開11.76%，高見1,375元，升15.54%，收升14.62%，每手帳面獲利1,740元。

超購52.43倍的榮昌生物，一手中籤率九成。雖然暗盤一度「潛水」，於輝立低見50元，較招股價52.1元挫4.03%，但收市拗腰報59.9元，升14.97%，每手500股帳賺3,900元。在耀才則低開0.38%，一度跌4.03%，之後高見62.5元，收報59.55元，升14.29%，每手帳面獲利3,725元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020