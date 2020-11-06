新盤動向：帝御‧星濤次輪累收3601票　超購逾28倍

新盤認購登記情況理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御‧星濤次輪銷售單位已剛截票，共錄得3,601個登記，超額認購逾28倍，當中地產代理入票佔81張。

項目將於星期日(8日)推售123伙，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384元。整批單位折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。

該盤於早前周日(1日)正式開售，市場反應踴躍，即日沽出222伙，佔首輪銷售單位近9成。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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