新盤UPDATES：各區豪宅項目銷情熾熱

各區豪宅新盤交投湧現，除了新近推出熱銷的沙田傳統豪宅區項目外，其他位處新界或市區的分層大宅與洋房，一樣錄得大額承接個案，反映該類買家入市意欲上升，料將推動發展商繼續積極推盤應市。

●名日‧九肚山連沽4洋房 最平2,280萬

●匯璽III低層4房大宅近3200萬元獲承接

●133 PORTOFINO分層售近三千萬 呎價逾2.4萬

●山水盈洋房逾3100萬沽出 呎價逾1.47萬

高價一手單位承接力轉旺。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，剛售出22號洋房，實用面積2,101方呎，花園面積418方呎，成交價3,106.65萬元，呎價14,786元。項目本月至今已售出4伙，套現逾6,285萬元。

●帝御‧星濤次輪累收3601票 超購逾28倍

新盤認購登記情況理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御‧星濤次輪銷售單位已剛截票，共錄得3,601個登記，超額認購逾28倍，當中地產代理入票佔81張。

項目將於星期日(8日)推售123伙，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384元。整批單位折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。該盤於上周日(1日)正式開售，市場反應踴躍，即日沽出222伙，佔首輪銷售單位近9成。

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