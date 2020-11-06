新盤UPDATES：各區豪宅項目銷情熾熱
2020年11月06日 20:49
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各區豪宅新盤交投湧現，除了新近推出熱銷的沙田傳統豪宅區項目外，其他位處新界或市區的分層大宅與洋房，一樣錄得大額承接個案，反映該類買家入市意欲上升，料將推動發展商繼續積極推盤應市。
●名日‧九肚山連沽4洋房 最平2,280萬
豪宅新盤銷情向好。長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山周五(6日)推出54伙進行次輪銷售，當中包括12座首度推出招標的洋房，剛已極速落實沽出其中4座，每戶成交價由2,280萬至2,896萬港元，呎價介乎25,083至32,000元。
●匯璽III低層4房大宅近3200萬元獲承接
新鴻基地產(00016)位於西南九龍的匯璽III，剛售出第6座18樓A室4房大宅，實用面積1,221方呎，成交價3,174.6萬元，呎價2.6萬元，買家採用180天付款計劃購入單位。
●133 PORTOFINO分層售近三千萬 呎價逾2.4萬
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，剛售出3座3樓A單位，實用面積1,238方呎，連車位成交價2,978萬元，呎價24,055元，買家選用360日成交期入市。該盤自10月中起開放現樓單位供準買家參觀，加上可以即買即住，銷情明顯加快，開盤至今累沽7伙，套現超過2.06億元。
●山水盈洋房逾3100萬沽出 呎價逾1.47萬
高價一手單位承接力轉旺。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，剛售出22號洋房，實用面積2,101方呎，花園面積418方呎，成交價3,106.65萬元，呎價14,786元。項目本月至今已售出4伙，套現逾6,285萬元。
●帝御‧星濤次輪累收3601票 超購逾28倍
新盤認購登記情況理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，屯門帝御‧星濤次輪銷售單位已剛截票，共錄得3,601個登記，超額認購逾28倍，當中地產代理入票佔81張。
項目將於星期日(8日)推售123伙，實用面積由186至551方呎，間隔開放式至兩房，折實平均呎價15,384元。整批單位折實售介乎約329.9萬至717萬元，呎價由13,944至22,187元。該盤於上周日(1日)正式開售，市場反應踴躍，即日沽出222伙，佔首輪銷售單位近9成。
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