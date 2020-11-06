百勝中國與湖北政府合作　打造產品供應鏈

新冠肺炎重創湖北省文化旅遊業，集團將協助當地旅遊復甦，目前已結合湖北當地文化，開設一系列文化主題餐廳，如肯德基「楚文化」主題餐廳、襄陽「三國文化」主題餐廳、必勝客「高山流水」主題餐廳等，未來繼續在湖北的重點旅遊景區開設主題餐廳。

集團將在湖北積極擴大招聘，包括大學生實習基地的建設工作、開設「小候鳥媽媽主題餐廳」，以助外出務工人員解決本地就業。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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