百勝中國與湖北政府合作 打造產品供應鏈
2020年11月06日 20:58
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百勝中國旗下的肯德基與襄陽博物館合作，開設肯德基「三國文化」主題餐廳
中國連鎖餐飲品牌百勝中國(09987)與中國湖北省人民政府簽署戰略合作框架協議，公司將發揮數碼化能力和供應鏈等資源，投資和建設百勝中國供應鏈中心，促進「湖北武漢區域中部產業鏈中心」的建設，亦會增加採購符合條件的湖北產原料，以推動「湖北造」產品融入供應鏈體系。
新冠肺炎重創湖北省文化旅遊業，集團將協助當地旅遊復甦，目前已結合湖北當地文化，開設一系列文化主題餐廳，如肯德基「楚文化」主題餐廳、襄陽「三國文化」主題餐廳、必勝客「高山流水」主題餐廳等，未來繼續在湖北的重點旅遊景區開設主題餐廳。
集團將在湖北積極擴大招聘，包括大學生實習基地的建設工作、開設「小候鳥媽媽主題餐廳」，以助外出務工人員解決本地就業。
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