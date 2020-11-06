【餐飲寒冬】度小月母企半年虧損110萬
2020年11月06日 21:04
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在港經營度小月等食肆的皇璽餐飲集團(08300)公布，截至今年9月30日止半年，錄得股東應佔虧損110萬元，較上年同期虧損1,050萬元收窄，因為期內獲得香港政府提供的政府補助及租金寬減。每股基本虧損為0.04仙。不派息。
皇璽餐飲集團上半財年收益2,190萬元，按年減少50.2%。集團指，疫情發展仍不確定，針對香港經濟尤其是餐飲業的不確定性，將採取保守及審慎的業務策略以支持日常業務運營，以及識別和探索其他商機以獲得穩定回報。
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