【餐飲寒冬】度小月母企半年虧損110萬

皇璽餐飲集團上半財年收益2,190萬元，按年減少50.2%。集團指，疫情發展仍不確定，針對香港經濟尤其是餐飲業的不確定性，將採取保守及審慎的業務策略以支持日常業務運營，以及識別和探索其他商機以獲得穩定回報。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020