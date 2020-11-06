樓價UPDATES：將軍澳新都城減20萬沽出

個別屋苑再錄理想價成交。將軍澳新都城套三房單位，一口價減20萬港元售出，成交價880萬元，實用呎價16,730元，創同類型單位近一年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座中層H室，實用面積約566方呎，套三房間隔，望內園景，放盤約兩個月，原叫價1,038萬元，經議價後減價42萬元或約4%，最後以996萬元成交，實用呎價約17,597元，上述為屋苑最新錄得的二手成交，現時有約120個單位放售，叫價由一房單位的700萬元起。

●小西灣居屋佳翠苑B座高層15室，實用面積433方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以530萬元易手，實用呎價12,240元，原業主於2012年5月以280萬元補地價買入單位，持貨8年帳面獲利250萬元，單位升值約89%。

●西灣河嘉亨灣6座極低層C室，實用面積649方呎，套三房間隔及工人套房，享全海景，8月放盤叫價1,750萬元，至10月調整叫價至1,680萬元，最終以1,570萬元易手，實用呎價24,191元，屬套三房入場單位，原業主於2011年2月以1,160萬元買入，持貨9年帳面獲利410萬元，單位升值約35%。

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九龍區

●將軍澳新都城1期6座高層E室，實用面積526方呎，套三房間隔，9月放盤原先開價900萬元，一口價減20萬元，減幅2.2%，獲區內換樓客以880萬元承接，實用呎價16,730元，創該屋苑同類型單位近一年新高，原業主早於1998年以約394萬元購入，持貨22年至今轉售，帳面獲利486萬元，單位期內升值1.2倍。

●茶果嶺麗港城1座中低層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原先叫價710萬元，經議價後減價15萬元或約2.1%，至近日以695萬元沽出，實用呎價約13,443元，原業主於1997年5月以約427萬元購入，持貨逾23年轉手帳面獲利約268萬元，物業升值約63%，項目本月至今累錄兩宗二手成交，現時有約150個單位放售，叫價由750萬元起。

●九龍塘霞明閣2座中層D1室，三房間隔，實用面積約761方呎，以約29,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以27,000元租出，實用呎租約35.5元，新租客為一家三口，睇樓1次即決定承租。

●紅磡都會軒2座高層6室，實用面積478方呎，兩房間隔，成交價846萬元，實用呎價17,699元，上址今年7月中開價900萬元，惟無人問津，遂於上月中調整叫價至860萬元，現以846萬元成交，即期內累減54萬元沽貨，減幅6%，新買家為一手向隅客，見新盤抽籤結果未如理想，即轉投二手市場。

●西南九龍君滙港10月全月錄得10宗買賣，包括5座高層A室，實用面積482方呎，兩房兩廳間隔，以1,000萬元易手，實用呎價20,747元，新買家鍾情單位廳房分明，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2012年9月以610萬元購入，持貨8年沽貨帳面獲利390萬元離場。

●西南九龍浪澄灣6座低層A室，兩房間隔，望海景及內園景，實用面積約550方呎，原以約22,000元放租，其後吸引外區洽詢，議價後減價1,000元，以21,000元租出，實用呎租約38.2元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●馬鞍山天宇海5B座低層D室，實用面積736方呎，套三房間隔，開價約1,030萬元，議價後以975萬元易手，實用呎價13,247元，原業主於2010年以486萬元購入，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約489萬元離場，單位升值約1倍。

●沙田碧濤花園2期富臨閣高層F室，實用面積約839方呎，套三房間隔，望河景，原以叫價1,130萬元放盤，經議價後減價70萬元或約6.2%，最後以1,060萬元沽出，實用呎價約12,634元，原業主於2012年10月以約852.9萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約207.1萬元，物業升值約24%，屋苑現時有約20個單位放售，叫價由1,000萬元起。

●元朗南祥大廈中層A室，實用面積446方呎，兩房間隔，叫價450萬，減至445萬元成交，實用呎價9,978元，新買家為上車客，心儀該廈位於元朗市中心地段，原業主亦肯減價，隨即購入單位，單位於2015年9月以335萬元購入，持貨5年升值33%。

●荃灣全．城滙8月底額外印花稅逐漸鬆綁，至今累錄36宗二手買賣，包括5座低層C室，實用面積470方呎，一房間隔，叫價900萬元，放盤約兩星期，初時叫價硬淨，但見近期同類型單位做價介乎850萬至870萬元，態度於軟化，日前落價至860萬元，即吸引多組準買家洽購，最終以850萬元沽出，實用呎價18,085元，原業主於2017年8月以695萬元一手購入，現轉手帳面獲利155萬元，期內升值22%。

●青衣翠怡花園10座高層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，上月開價約610萬元放售，區內客早前一直物色600萬元以下物業，欲購入作自住用途，有見原業主願議價促成交易，考慮不久即決定入市，最終以585萬元成交，實用呎價約16,027元，原業主於2009年2月以約145萬元購入，轉手帳面獲利約440萬元，期內物業升值逾3倍。

●東涌映灣園7座低層A室，實用面積891方呎，套三房連儲物房間隔，8月叫價920萬元放盤，新近減至898萬元沽出，累減幅度約2.4%，實用呎價10,079元，新買家為家庭客，於將軍澳租樓多年，不甘為業主供樓，決心置業，首度到東涌睇樓，見區內填海計劃正進行，覺得潛力龐大，三日內兩度到區內睇樓，原本看中另一個單位，但睇樓後不足24小時已賣出，立即加緊視察其他單位，並快速落實承接上址。

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