全球經貿戰：打到越南！輪胎遭美徵反補貼稅

外國傳媒報道，美國以越南盾價值被低估為由，對越南輸美輪胎徵收初步的反補貼稅，稅率介乎6.23至10.08厘。這稅率將適用越南輸美的客車與輕型卡車輪胎。越方稱，將就此持續與美方協調。

美國商務部於越南時間周四(5日)宣布，將對越南輸美輪胎課徵反補貼稅。這是美國首次以貨幣價值為由，對外實施反制關稅。

在美國總統特朗普政府領導下，美國近年來一直指控越南「操縱貨幣」並獲不公平貿易優勢及大量的貿易順差。越南當局屢次重申，越南盾的匯率政策目的不在幫助對美出口。

越南外交部副發言人Duong Hoai Nam表示，越南一直跟進此事，將持續與美國當局協調，以闡明與更好地理解情況，並根據世界貿易組織(WTO)規則，保護越南企業合法利益。

根據美國人口調查與統計局數據，越南客車與輕型卡車輪胎對美出口2019年增長14%，出口額達4.7億美元。

專家擔心，如果特朗普贏得這次美國大選，將會繼續以「操縱貨幣」為由，對越南商品徵收更多的反補貼稅與反傾銷稅。

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