【悲情樓市】東涌續成重災區　強拍實施逾20年首現流拍

二手樓市減價盤湧現，部分劈至低市價才有承接。東涌續成重災區，區內東堤灣畔兩房單位，減價後僅以603萬港元售出，低市價約10%。

中原陳旭明表示，上址為2座最低層單位，實用面積536方呎，外望馬路，8月開價630萬元，最終減價27萬元轉手，呎價11,250元。

該行覃文謙指，同區藍籌屋苑映灣園7座低層A室套三房戶，實用面積891方呎，8月叫價920萬元，剛減至898萬元，獲外區租客承接，呎價10,079元。

市區亦出現相同情況，中原雷澤麟指，長沙灣海柏匯高層F室，一房間隔，實用面積276方呎，原業主收租4年後，有感未來經濟不穩，叫價648萬元放盤套現，約兩個月即減至570萬元沽貨，減幅約12%，呎價20,652元。

美聯盧麗嘉則透露，西南九龍君滙港3座低層H室，實用面積516方呎，因應市況調減85萬元，即獲家庭客以915萬元購入，減幅約8.5%，呎價約17,733元。

豪宅劈幅更顯著。資料顯示，何文田天鑄1座連花園特色戶，以5,200萬元登記售出，以單位實用面積2,064方呎計，呎價25,194元。消息稱，去年物業以8,900萬元高市價放售，近期同時以10萬元放租，但無人承租，終累減3,700萬元，連車位交吉賣出。

【強拍實施逾20年首現流拍】

新冠肺炎重創香港經濟，物業價值受到衝擊，實施逾20年的舊樓強制拍賣首現流拍。由寶星集團或有關公司申請強拍的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，周五(6日)以底價逾2.23億元推出拍賣，但在未有承價下收回。該集團指出，樓市已出現調整，物業底價太高。

上述舊樓周五由仲量聯行推出拍賣，該行資本市場部資深董事李佩儀表示，物業收回後要視乎大業主計劃，若要改動底價需要向法庭申請延期，若只單純再度拍賣則毋須再向法庭申請。

據了解，寶聲集團已購得該物業所有住宅單位，餘下商舖部分仍未統一。集團董事長陳燿璋表示，今次強拍未有出價的主要原因，是覺得土地審裁處批出底價過高，並不合理，在限期前曾向該處申請重新考慮下調底價，但結果被駁回。

他又指，市場已經過十多個月以來調整，加上土審處評估有關地盤重建費用僅約7,000餘萬元，是低估有關費用，而是次拍賣在無人出價下流拍，亦反映市場對該項目底價並無需求。他透露，未來會向該處重新提出申請。

資料顯示，上述獅子石道舊樓於今年9月批出拍賣底價，而物業地盤面積約2,812方呎，於1954年落成，現為一幢5層高商住樓宇，地下為商舖，閣樓為非住宅用途，1至4樓為住宅用途。

自1999年實施《土地（為重新發展而強制售賣）條例》以來，出現首宗強拍流拍，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次拍賣項目商舖部分價值所佔比例較重，但疫情下各區舖市最受影響，大業主有機會認為有關物業價格需有較大調整。他又預期，流拍情況料只會在中小型項目發生，因大型發展較少只因數個舖位窒礙發展進程，事件料對發展商收購步伐亦不會有太大影響。

而華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓則指出，該項目強拍申請人於2018年9月向兩個商舖的業主提出的收購價共9,290萬元，而若項目以底價賣出，兩舖小業主可獲約1.31億元，即高出逾40%。他又稱，由於社會局勢和疫情的影響，商舖的價值在申請強拍至最終拍賣日期間的變化很大。

【旺角舖位蝕讓價放盤】

工商舖市場低迷，中價舖位走勢續不理想。新蒲崗彩虹道雙號地下單號舖，面積逾1,100方呎，市傳透過公司轉讓形式賣出，作價約2,200萬元，呎價近兩萬元。據了解，該舖早年以近2,300萬元買入，帳面料貶值約3%。

此外，市場人指出，旺角花園街單號地舖，面積約200方呎，以約1,900萬元放盤，呎價約9.5萬元。該舖租客為時裝店，月租金約4.5萬元，租金回報率近3%。據悉，舖位原業主約8年前以約3,200萬元購入，現放盤價較買入價低達40%。

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