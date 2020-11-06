【全球攬炒】惠譽警告歐元區雙底衰退　明年累全球

外國傳媒報道，評級機構惠譽警告，歐元區經濟將進入「雙底衰退」，或拖累明年全球經濟復甦步伐。

惠譽分析師指出：歐洲多個國家正在進入第二輪疫情封鎖管控之中，此舉將不可避免地令歐元區陷入「雙底衰退」困境，預計歐元區2020年第4季及全年，以及2021年的區內生產總值(GDP)增速將無可避免被下調。

惠譽指出，歐元區經濟的再度衰退，不可避免將溢出拖累明年全球的經濟復甦步伐，雖然惠譽當前仍對美國與中國等經濟體在2021年的前景維持了較為樂觀的估計，暫時沒有下調其經濟增幅，但預計周邊經濟體也可能受到波及連累。

事實上，歐盟執委會已下調歐元區明年經濟增長展望，原因是新冠肺炎第二波疫情來襲，可能導致更多歐洲企業倒閉，且更多人長期失業。明年GDP料僅增長4.2%，大幅低於7月時估計的6.1%，而今年則料萎縮7.8%，創史上最大減幅，而且未計入新一輪防疫措施的衝擊。最新數據顯示，西班牙今年GDP將萎縮逾12%，為歐元區減幅最大的國家。

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