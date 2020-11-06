忘記美大選吧！瑞銀警告：疫情衝擊可能導致市場更動盪

外國傳媒報道，瑞銀集團投資銀行聯席主管Piero Novelli認為，疫情危機的負面意外可能導致歐洲市場波動加劇，包括明年潛在的企業違約浪潮。

他警告，歐洲的封鎖和出行限制將導致經濟增長在第4季度形成「雙底」。疫苗的挫折(例如批准推遲)可能影響近幾天因為美國大選更加明晰而上漲的市場。「可能有意外情況，在中期範圍內影響美國和全球股市，市場將維持波動性。」

投資者現在預期拜登將贏得美國總統大選，而國會分別由兩黨掌控，與以前預期的民主黨大獲全勝不一樣。Novelli說，這影響了對美國刺激政策、稅收和監管的假設。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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