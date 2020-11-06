夜市UPDATES：道指早段跌153點　港股夜期橫行

美股大選前後連日爆升後，周五(6日)早段出現回吐，道指挫153點，報28,236點，以科技股為主的納指跌74點，報11,816點。港股夜期報25,751點，升33點，高水38點。

重磅科技股偏軟，蘋果公司(Apple Inc.)股價挫1.02%至117.61美元，Facebook回吐1.29%至290.88美元，亞馬遜跌1.22%至3,281.45美元。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思表示，倘民主黨的拜登為下任美國總統，其向企業和有錢人加稅的計劃勢降低投資美股的誘因，部分資金將流向新興市場及其他股市。此外，他認為美國大選出現爭議性結果，會對美股前景帶來更多不確定性。

投資顧問公司Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦接受外媒訪問時警告，股市升幅集中在科技股，是股市上漲周期結束的徵兆。他認為科企正面對與日俱增的監管風險，相信無論美國那一黨派上場都會打壓科企，屆時將迎來熊市。

TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney亦指，科企業績表現顯著影響市場情緒，一旦業績轉差或未及預期，有機會造成「雪球效應」，引發市場拋售。著名對沖基金Greenlight Capital創辦人艾因霍恩(David Einhorn)早前已警告，大家正處巨大科技泡沫中。

公司業績方面，「宅經濟」股業績表現普遍標青。疫情加速去現金化，帶挈電子支付公司Sqaure上季收入按年跳升140%至30.3億美元，遠超市場預期的20.5億美元，而上季經調整後每股賺34美仙，較預期16美仙多逾倍，股價早段漲5.54%至185美元。

至於家庭健身器材供應商Peloton截至9月止首財季純利6,930萬美元，較預期3,600萬美元多近倍，期內收入7.579億美元，亦好過預期的7.34億美元，並預測今季收入將達10億美元。惟Peloton股價早段跌2.29%至123.74美元。

另邊廂，召車平台Uber第三季經調整後虧損擴大至6.25億美元，期內召車業務收入降低18%至31億美元，股價微跌0.01%至41.96美元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020